Presidente do Santa Cruz admite problemas financeiros do clube

O Santa Cruz realizou evento, na noite da última segunda-feira, para lançar os novos uniformes do clube, para a sequência da temporada. Durante a solenidade, o presidente do clube, Alírio Moraes, fez um discurso, e admitiu que os pernambucanos vêm tendo problemas financeiros.

“Fomos ousados, porque se fôssemos cumprir o roteiro, com as nossas poucas condições financeiras, não teríamos conseguido montar o elenco que montamos, e nem conquistado o que conquistamos”, declarou o mandatário, relembrando os títulos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste de 2016, além do acesso à Série A do Brasileiro.

Moraes fez questão de ressaltar a vontade de seus atletas, admitindo que os salários não estão sempre em dia. “Amem os jogadores. Com salários atrasados e dificuldades que temos, não deixam de se esforçar e de buscar o caminho das vitórias”, enfatizou Alírio.

A situação do Santa é difícil no Campeonato Brasileiro. Depois de um começo promissor, quando chegou a liderar o torneio, o time vem de uma sequência muito ruim, que ocasionou a demissão de Milton Mendes, para a entrada de Doriva.

Mesmo com novo comando, a situação na tabela não evoluiu, e os pernambucanos estão em penúltimo, com apenas 19 pontos no Brasileirão, precisando de uma grande reação para não voltar à segunda divisão nacional. Nesta quarta, o Santa encara a Chapecoense, às 16 horas (de Brasília)

