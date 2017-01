Júlio César é apresentado no Santa Cruz

O dia de foi de novidades no Santa Cruz. O Tricolor do Arruda apresentou o goleiro Júlio César, que passou os últimos dois anos e meio no Náutico. Durante sua entrevista coletiva, o ex-jogador do Corinthians explicou sua escolha de ir para outra equipe de Pernambuco e também falou de sua saída do Timbu.

“Deixei amigos e companheiros lá. Fiquei feliz pelo tempo que passei lá. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se eles optaram por isso, a escolha é deles”, disse o goleiro de 32 anos. “Estou seguindo a minha vida e estou muito feliz aqui. Espero fazer um bom ano. Não tem nenhuma mágoa. É bola para a frente”.

“Eu vim para cá primeiro pela grandeza do Santa Cruz. Depois pelo que conversei com (o vice-presidente) Tininho. Ele me apresentou um projeto muito bacana. O Santa vem de um rebaixamento, mas já quer voltar logo para a Série A. Fiquei também pela cidade, que eu gosto muito”.

No dia 29 de janeiro, Júlio César enfrentará a sua ex-equipe em jogo válido pelo Campeonato Pernambucano. Por alguma coincidência, Tiago Cardoso, que defendeu o Santa Cruz em 2016, estará defendendo o Náutico. As duas equipes também se enfrentarão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

“Vai ser inédito para mim, porque nunca joguei contra uma ex-equipe. Desde que saí do Corinthians, nunca joguei contra eles”.