Com Grafite no banco, Doriva confirma Bruno Moraes como titular

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O principal nome do Santa Cruz não irá ser titular na partida contra o Santos, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu. O atacante Grafite, recuperado de lesão na coxa, será opção no banco do técnico Doriva.

O treinador confirmou que irá começar com Bruno no ataque, mas que deve utilizar o artilheiro Grafite durante a partida.

“Provavelmente, vou iniciar com o Bruno, que é um jogador importante e a gente tem manter a sequência. Ele aproveitou bem as oportunidades e temos que ter coerência”, afirmou Doriva em entrevista coletiva.

O titular do duelo será o atacante Bruno Moraes, que ganhou vaga nos 11 iniciais nos últimos dois jogos e mostrou serviço, ao marcar o gol da vitória do Santinha por 1 a 0 contra o Atlético-PR, além de também ter deixado seu tento na derrota por 5 a 3 para o arquirrival Sport.

Recomendado para você