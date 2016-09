Bruno Moraes marcou nos últimos dois jogos e aguarda clássico confiante

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz tem um desafio contra um rival conhecido, o Sport. Há duas semanas, as equipes se enfrentaram nas eliminatórias para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e o Tricolor levou a melhor, vencendo o Leão por 1 a 0 em pleno clássico na Arena de Pernambuco. Nesta ocasião, o atacante Bruno Moraes foi o responsável pela decisão e marcou o único gol da partida. No último empate contra a Chapecoense, por 2 a 2, Bruno voltou a marcar e ajudou na conquista deste ponto importante em casa. Mesmo sendo reserva, o jogador garantiu que irá continuar trabalhando para aprimorar o que sabe fazer de melhor: gols. Leia mais: Chape arranca empate no final e mantém o Santa na zona da degola Léo Moura lamenta resultado, mas comemora desempenho da equipe “Ter sequência não é algo que me preocupa. O que me interessa é fazer bem o que sei, que é colocar a bola na rede. Temos que estar sempre preparados para desempenhar nossa função, seja um ou noventa minutos”, comentou. A questão é que, nesta próxima rodada, Bruno poderá ganhar uma chance como titular, já que Grafite ficará de fora, depois de ter reclamado de dores na coxa. Ainda assim, o jogador mantém os pés no chão. “O professor Doriva vai definir. O Grafite vem jogando bem, vem ajudando. A bola não está entrando. Minha característica é um pouco diferente. Não ajudo tanto na criação, não sou muito de sair da área. O Doriva sabe disso e está tirando o melhor de mim”, destacou Bruno Moraes.

Com experiência de vitória no clássico contra o Sport, Bruno ressaltou a necessidade de buscar o triunfo mais uma vez. “Clássico tem sempre um algo a mais. Foi a primeira vez que fiz um gol contra o Sport e teve um sabor diferente mesmo. Mas, pensando matematicamente, precisamos vencer independente do adversário e do local do jogo”, disse.

No domingo, às 16h (de Brasília), o Santa enfrentará o Sport na Ilha do Retiro. Para a partida, Doriva terá o time reforçado, já que o atacante Keno e o volante Derley, que ficaram de fora contra a Chape por suspensão, estão liberados para voltarem aos gramados. O zagueiro Néris também pode ser mais uma surpresa, já que se recuperou de uma lesão na coxa e voltou aos treinos com bola.

Ainda na zona da degola, o Santa Cruz somou apenas 20 pontos na competição, está na vice-lanterna do campeonato e não vence há oito rodadas.