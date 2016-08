Bruno Moraes dedica gol à família depois de classificar o Santa Cruz

Next

Bruno Moraes foi o herói improvável do Santa Cruz na noite desta quarta-feira, na Arena Pernambuco. O atacante que só estava na reserva em função de uma lesão de Wallyson substituiu o veterano Grafite, também machucado, diante do Sport e anotou o gol da vitória aos 36 minutos do segundo tempo.

“Dedico o gol à minha família. Precisávamos da classificação. Fizemos um belo jogo. Todo o mundo lutou, e o gol veio para coroar essa atuação”, vibrou Bruno Moraes, que fez questão de comemorar com a torcida do Santa Cruz.

O resultado dá confiança para o Santa Cruz reagir no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira da próxima semana, a equipe de Bruno Moraes enfrentará a Chapecoense, também classificada na Copa Sul-americana, outra vez na Arena Pernambuco.

Pelo torneio continental, o Santa enfrentará o vencedor do confronto entre Independiente Medellín, da Colômbia, e Sportivo Luqueño, do Paraguai. O time colombiano venceu o jogo de ida por 3 a 0. A volta será somente no dia 15.

