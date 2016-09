Autor de gol salvador, Bruno Moraes fala em Santa Cruz “vencedor”

A vitória do Santa Cruz diante do Atlético-PR nesta quarta-feira veio de maneira heroica e o responsável por ela foi Bruno Moraes. Autor do gol solitário e salvador da noite e em boa fase, o centroavante relembrou a derrota na última rodada contra o rival Sport e exaltou a postura do elenco, mostrando confiança para o grande desafio de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“A gente teve uma reunião muito séria essa semana. Doeu muito o último resultado, o jogo estava controlado, estava para a gente e acabou acontecendo aquilo lá. Muito Injusto. A gente merecia essa vitória (de hoje), com esse espírito de guerreiro porque esse time provou que é vencedor e vai continuar provando”, destacou o camisa 9.

Contrastando com o momento geral do Tricolor, o atacante de 27 anos tem mostrado um bom desempenho. Nos últimos quatro jogos, balançou a rede quatro vezes – três no Brasileirão e uma pela Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Santa conseguiu dar fim a um jejum de nove partidas sem vitórias e ganhou um gás para deixar a degola. Chegando a 23 pontos, o time pernambucano segue na vice-lanterna, com quatro a menos do que Figueirense, primeiro clube fora do Z4.

Para colocar o esboço de reação a prova e tentar emplacar dois triunfos seguidos, o Coral volta a campo às 18h30 deste domingo, para enfrentar o Santos no Pacaembu.

Recomendado para você