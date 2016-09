Para se manter no G4, CRB visita lanterna Sampaio Corrêa

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Duas equipes com diferentes alvos na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ambas com a vitória como único objetivo. Neste domingo, Sampaio Corrêa e CRB se enfrentarão em partida válida pela 26ª rodada do torneio, no Estádio do Castelão, em São Luís. Para ambas, só o triunfo pode ser considerado um resultado positivo.

No lado visitante, a situação é mais confortável, mas segue pressionada. A equipe alagoana está em quarto lugar na tabela, empatada em 38 pontos com o Londrina e o Ceará, quinto e sexto colocados, respectivamente. Após a derrota de virada para o Avaí em casa, por 2 a 1, o CRB perdeu a chance de assumir a terceira posição e colar nos líderes Vasco e Atlético-GO. Agora, vê a permanência no G4 ameaçada.

Para o confronto, o treinador Mazola Júnior terá duas ausências, o volante Olívio e o lateral-esquerdo Pery. No confronto contra o Avaí, o primeiro recebeu o terceiro amarelo, enquanto o segundo levou a expulsão. Como substitutos, o comandante do Galo alagoano deverá usar Geandro no meio-campo e Diego na lateral, já que o atacante Luidy reforçará a equipe.

No lado anfitrião, o momento é complexo. O Sampaio Corrêa é atualmente o lanterna do campeonato, com apenas 20 pontos conquistados. Porém, o clima em São Luís ainda é de esperança. Na última rodada, a equipe conquistou sua primeira vitória fora de casa na Série B, ao vencer o Ceará por 1 a 0.

“Estávamos precisando dessa vitória, e ela veio, graças a Deus, mesmo com todas as dificuldades. Um resultado muito importante para todos nós e principalmente para o clube”, afirmou o meia Gustavo Marmentini, autor do gol da Bolívia Maranhense no triunfo em Fortaleza.

O caminho para a equipe tricolor sair da zona de rebaixamento ainda é bastante complicado. Com apenas quatro vitórias e oito empates, o Sampaio está a quatro pontos de Tupi e Joinville, 18º e 19º colocados, respectivamente. O Bragantino, primeiro time dentro do Z4, tem 27 pontos.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X CRB

Local: Estádio do Castelão, em São Luís (MA)

Hora: 16h (de Brasília)

Data: 17 de setembro, sábado

Árbitro: Vinícius Furlan (ASP-FIFA/SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Ricardo Pavanelli Lanutto (SP)

SAMPAIO CORRÊA: Rodrigo Ramos; Guilherme Lucena, Luiz Otávio, Wágner e Heverton; Diogo Orlando, Diego Lorenzi, Renan Luís e Gustavo Marmentini; Pimentinha e Jean Carlos

Técnico: Flávio Araújo

CRB: Julio César; Bocão, Diego Jussani, Flávio Boaventura e Diego; Geandro, Matheus Galdezani, Luidy, Gerson Magrão e Roger Gaúcho; Neto Baiano.

Técnico: Mazola Júnior

