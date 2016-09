Após novo ataque, Wada pede ajuda a governo russo contra hackers

Next

A Agência Mundial Anti-Doping (Wada) divulgou na noite desta quarta-feira que sofreu um novo ataque pelo grupo de espionagem cibernética russo Tsar Team, ou “Urso Chique”, como são conhecidos. Desta vez, dados de 25 atletas de oito países diferentes foram vazados no domínio público e o órgão mundial pediu apoio ao governo russo.

“A Wada não tem dúvidas de que esses ataques estão acontecendo em retaliação contra a Agência e o sistema mundial anti-doping devido a nossa investigação que expôs o esquema de doping russo patrocinado pelo Estado”, afirmou Olivier Niggli, diretor geral da Wada. “Pedimos ao governo russo que faça tudo que estiver em seu poder para fazer isso parar”, cobrou.

O primeiro ataque foi confirmado nesta terça-feira pela agência. O grupo russo obteve acesso a dados do departamento de Exceções a Usos Terapêuticos (TUE), setor que decide se atletas poderão fazer uso de medicamentos ilícitos para o tratamento de doenças.

Atletas da Alemanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, República Tcheca, Dinamarca, Polônia, Romênia e Rússia que estiveram nos Jogos Olímpicos do Rio tiveram suas confidencialidades publicadas pelo grupo.

“Para aqueles atletas que estão sendo prejudicados, nós lamentamos que esses criminosos estão tentando sujar suas reputações e asseguramos que estamos recebendo ajuda do mais alto nível no âmbito do direito e da TI”, acrescentou Niggli.

