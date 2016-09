Brasil estreia com derrota para o Canadá no rúgbi em cadeira de rodas

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira estreou com derrota no rúgbi em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Na noite desta quarta-feira, a estreante equipe verde-amarela perdeu por 62 a 48 para o Canadá, medalhista de prata em Londres 2012 e campeão dos Jogos Parapan-americanos de 2015.

Na modalidade, cada gol é marcado quando um dos quatro atletas de cada equipe passa com as duas rodas de sua cadeira pela linha de fundo adversária. A partida é disputada em uma quadra de basquete com uma bola de vôlei.

Apesar de a competição ser mista, apenas uma mulher esteve em campo, a canadense Miranda Bielinski. O principal pontuador brasileiro na partida foi José Higino, autor de seis gols, seguido por Guilherme Camargo (cinco) e Bruno Damaceno (três).

A Seleção Brasileira volta a entrar em ação nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra a Austrália, que venceu a Grã-Bretanha por 53 a 51 na manhã desta quarta.