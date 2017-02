Saulo afirma que árbitro pediu desculpas após gol irregular do Santos

Os jogadores do Red Bull Brasil saíram de campo revoltados com o gol irregular marcado pelo atacante Kayke, aos 47 minutos do segundo tempo. O tento decretou a vitória do Santos por 3 a 2, neste domingo, no Pacaembu. Além da bola ter batido no braço do jogador, após cruzamento de Victor Ferraz, o goleiro Saulo defendeu a redonda antes dela cruzar a linha da meta. Mesmo assim, a arbitragem validou o tento e confirmou o triunfo santista na segunda rodada do Campeonato Paulista.

Na saída do gramado, o arqueiro do Toro Loko revelou que o árbitro Rafael Gomes Félix da Silva pediu desculpas após o apito final no Pacaembu

“É simples. A bola não entrou. Acredito que fez uma grande arbitragem, mas errou em um lance crucial. Talvez se fosse ao contrário, não erraria. Ele não viu, quem validou foi o auxiliar, tanto que (o árbitro) pediu desculpa agora na saída, falando que realmente a bola não entrou. Mas de nada adianta, não vai trazer os três pontos mais”, reclamou Saulo.

Apesar do bom futebol apresentado pelas duas equipes no embate deste domingo, o principal destaque ficou por conta de Kayke. Estreando no Santos, o atacante desviou cruzamento de Victor Ferraz com o braço e marcou o gol da vitória.

Com isso, o Peixe retomou a liderança do grupo D do Paulistão, com seis pontos. O alvinegro havia caído para segundo após o Mirassol bater a Ferroviária, no último sábado. Na terceira rodada, os comandados de Dorival Júnior fazem o clássico contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, às 21h45, na Vila Belmiro.