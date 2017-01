Santos confirma empréstimo de Alison para o Red Bull Brasil

Após acertar o empréstimo de Fernando Medeiros para o Botafogo-SP, o Santos anunciou a saída de mais um volante da equipe principal. O presidente Modesto Roma Júnior confirmou para a Gazeta Esportiva, nesta sexta-feira, que Alison não faz mais parte da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. Segundo o mandatário, o jovem de 23 anos foi emprestado para o Red Bull Brasil até o final do Campeonato Paulista.

Assim como aconteceu com Medeiros, a comissão técnica resolveu emprestar Alison para que ele possa ganhar experiência no Estadual e retornar bem para as disputas do Campeonato Brasileiro e até da Copa Libertadores da América, caso seja necessário.

Conhecido como ‘Pitbull da Vila’ por conta da garra demonstrada em campo, Alison chegou a ser titular absoluto em 2014 e 2015, mas sofreu com rupturas nos ligamentos dos joelhos e perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior. No total, ele soma 87 partidas como profissional e um gol marcado.

Além dos dois jovens volantes, o Peixe também deve negociar nos próximos dias o empréstimo de Lucas Otávio e e Lucas Crispim. Sem espaço entre os profissionais, os dois foram rebaixados para o Santos B e também serão envolvidos em outras negociações.

Sem Alison e Fernando Medeiros, o técnico Dorival Júnior agora conta com os volantes Renato, Thiago Maia, Leandro Donizete, Yuri, Yan e Léo Cittadini.