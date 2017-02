Red Bull Brasil pede e FPF transfere jogo contra o Santos para o Pacaembu

O Santos começa na Vila Belmiro a sua caminhada no Campeonato Paulista, nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Linense. E se na estreia o Peixe jogará em casa, na segunda rodada não será muito diferente. Isso porque o duelo contra o Red Bull Brasil acontecerá no próximo dia 12, às 11h, no Pacaembu.

Inicialmente, a partida entre as duas equipes seria no dia 11, às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Porém, a equipe do interior pediu que a Federação Paulista de Futebol transferisse o embate para o estádio paulistano.

Os diretores do Red Bull pretendem arrecadar mais dinheiro com a grande presença de público da torcida santista em São Paulo. A FPF atendeu a solicitação do clube e anunciou a mudança de mando na tarde desta sexta-feira.

Vale lembrar que apesar de oficialmente ter sua sede na Vila Belmiro, o Santos sente-se ‘em casa’ no Pacaembu. Tanto que o clube defende uma longa série invicta no estádio paulistano.

Ao todo, são 16 vitórias consecutivas no Paca. O último revés foi na primeira partida da final do Paulistão de 2014, contra o Ituano. A equipe do interior venceu por 1 a 0 e depois conquistou o título nos pênaltis, mesmo perdendo pelo mesmo placar no duelo de volta.

Já a última vitória aconteceu no sábado passado, quando os comandados de Dorival Júnior golearam o Kenitra, do Marrocos, por 5 a 1, em amistoso internacional.