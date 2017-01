Zidane sai em defesa de Danilo após gol contra e eliminação do Real

O brasileiro Danilo recebeu neste sábado o respaldo do treinador Zinedine Zidane para continuar jogando de titular no Real Madrid. O lateral direito tem recebido críticas da torcida por ter marcado dois gols contras em 13 dias, nos jogos contra Sevilla e Celta de Vigo, ambos válidos pela Copa do Rei.

Na última vez em que jogou contra a própria rede, na quarta-feira, Danilo viu o Real Madrid perder por 2 a 1 para o Celta de Vigo e ser eliminado nas quartas de final do torneio espanhol. O brasileiro virou motivo de piada entre os torcedores e recebeu críticas de jornais locais.

“O mais importante é que Danilo está pronto para jogar. Ele não se intimida, tem personalidade. Tem confiança no seu jogo. O que necessitamos é da ajuda de todos”, afirmou Zidane, que vem escalando o brasileiro por conta da lesão sofrida por Daniel Carvajal.

Zidane também aproveitou a entrevista coletiva para apoiar o atacante francês Karim Benzema. O jogador tem sofrido com críticas dos torcedores nas últimas semanas.

“Não preciso me preocupar com Karim. Ele está fazendo uma grande temporada. Sabemos o nível que Benzema pode dar em campo. E ele tem caráter e personalidade para isso. Karim não se intimidará. E eu vou apoiá-lo sempre, ainda mais quando estiver com dificuldades ou quando pessoas de fora querem incomodá-lo”, declarou.

O Real Madrid enfrentará a Real Sociedad às 17h45 (de Brasília) deste domingo, no Santiago Bernabéu. A equipe merengue lidera o Campeonato Espanhol, com 43 pontos. O segundo colocado é o Sevilla, com 42, seguido pelo Barcelona, com 41.