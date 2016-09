Zidane exalta atuação do Real: ‘Podemos mudar as coisas em um minuto’

São Paulo Confira o treino do São Paulo no Morumbi

O Real Madrid escapou de uma zebra diante do Sporting, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabeu, de forma emocionante. Após estar perdendo até os 43 minutos do segundo tempo, os Merengues conseguiram marcar dois gols no fim da partida e viraram o placar para conseguir a vitória por 2 a 1. Feliz com o resultado na estreia da Liga dos Campeões, o técnico Zinedine Zidane enalteceu o poder de decisão de Cristiano Ronaldo e a atitude de sua equipe pra conseguir o triunfo em um momento de pressão.

“Mais uma vez o Cristiano (Ronaldo) apareceu. Este é o (Real) Madrid. Sabemos que podemos mudar as coisas em questão de um minuto”, exaltou o treinador francês ao jornal espanhol Marca.

Zidane ainda fez questão de elogiar o desempenho do Sporting, que fez uma grande partida diante do Real Madrid nesta quarta-feira. “Tivemos um adversário muito complicado. Com o empate conseguimos jogar mais no campo de defesa do Sporting e conquistamos os três pontos”, completou.

Com a vitória no final do jogo, o Real Madrid impediu que o Borussia Dortmund, rival direto pela primeira colocação do Grupo F, disparasse na liderança da chave. Os alemães, inclusive, são os adversários dos merengues no próximo dia 27 de setembro, no Signal Iduna Park, em Dortmund, na segunda rodada da Liga dos Campeões.

