Zidane exalta atuação de Cristiano Ronaldo: “Quero sempre comigo”

Depois da goleada sobre o Osasuna, por 5 a 2, na última rodada do Campeonato Espanhol, o técnico do líder Real Madrid, Zinedine Zidane, não perdeu a oportunidade de exaltar o futebol do português Cristiano Ronaldo. O atacante fez o seu primeiro jogo desde sua lesão na final contra a França – na ocasião, Ronaldo servia à seleção de Portugal pela Eurocopa 2016 – e estreou na temporada pelo time madrileno com um tento.

Diante disso, o comandante ressaltou o diferencial de seu atacante e afirmou que está feliz com seu retorno. “Ele tem aquele toque especial para as maiores ocasiões. Ele sempre cria perigo. Foi bom ele ter conseguido marcar um gol tão cedo”, disse.

“Ele está acabando com os recordes, um a um, e eu tenho certeza de que ele vai chegar a 100 gols”, apostou o comandante francês, que já está pensando na estreia dos merengues no principal torneio de clubes europeus, a Liga dos Campeões.

Zidane chegou a dizer que não questiona Cristiano e que quer tê-lo por perto. “Eu não discuto nada com ele (Cristiano Ronaldo). Eu simplesmente gosto de vê-lo no gramado. Quero Cristiano sempre comigo. Vamos ver o quanto ele vai poder jogar na quarta-feira, nós temos sete jogos nos próximos 21 dias”, concluiu.

O primeiro desafio válido pela Liga dos Campeões será na quarta-feira, quando o Real Madrid tem encontro marcado com o Sporting Clube de Portugal, no Santiago Bernabéu, às 15h45 (de Brasília).

