Verdão homenageia ídolo Roberto Carlos, aniversariante do dia

O Palmeiras utilizou suas redes sociais para dar os parabéns ao ex-lateral esquerdo Roberto Carlos, que completa 44 anos nesta segunda-feira. Revelado pelo União São João, o ídolo atuou ainda bem jovem no Verdão, entre 1993 e 1995, e deixou sua marca, vencendo títulos importantes do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Torneio Rio-São Paulo.

Após a passagem pelo Palestra Itália, Roberto Carlos ganhou o mundo. Ele jogou na Inter de Milão, da Itália, Real Madrid, da Espanha, e Fenerbahce, da Turquia. Seu maior sucesso na Europa foi pelo time espanhol ao faturar três edições da Liga dos Campeões e dois Mundiais.

A volta ao Brasil veio justamente no maior rival do Verdão. Roberto Carlos defendeu o Corinthians entre 2010 e 2011. Ele encerrou a carreira no exterior, após passagens apagadas pelo Anzhi Makhachkala, da Rússia, e o Delhi Dynamos, da Índia.

Na Seleção Brasileira, Roberto Carlos fez história com várias conquistas. Disputou três Copas do Mundo e foi campeão em 2002, na competição disputada na Coreia do Sul.