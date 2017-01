Toni Kroos faz piada com goleada na Copa de 2014 e Marcelo desaprova

O ano de 2017 começou com um desentendimento entre dois companheiros de Real Madrid. Isso porque o lateral Marcelo desaprovou a atitude do alemão Toni Kroos, que comemorou a passagem de ano com uma piada sobre a goleada por 7 a 1 que a Alemanha aplicou no Brasil na Copa do Mundo de 2014.

Kroos postou em sua página no Twitter uma imagem que desejava um “Feliz 2017”, mas substituía os dois últimos números do ano pelas bandeiras de Brasil e Alemanha. Quase uma hora depois, Marcelo cobrou respeito em uma publicação na mesma rede social.

“Feliz ano novo a todos e muita saúde e respeito ao próximo sempre”, publicou o jogador, que escreveu a palavra “respeito” com letras maiúsculas e colocou bandeiras do Brasil na postagem.

Após a repercussão da postagem, Kroos contemporizou dizendo que tudo não passava de uma brincadeira. “Muita atenção por conta de uma piadinha. Desejo a todos vocês um ano novo seguro e feliz”, escreveu.

O lateral Marcelo foi titular no jogo que decretou a eliminação do Brasil nas semifinais da Copa do Mundo, no Mineirão. Kroos também iniciou o duelo na equipe principal e anotou dois dos sete gols marcados pela Alemanha. O time de Joachim Low foi o campeão do torneio ao derrotar a Argentina na prorrogação, por 1 a 0, no Maracanã.