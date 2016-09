Titular no Real Madrid, Casemiro defende companheiro James Rodríguez

Next

Companheiros de equipe no Real Madrid, os meio-campistas Casemiro e James Rodríguez dividirão o campo nesta terça-feira, porém, em lados opostos. Quando veste a camisa da seleção, o colombiano é o principal homem em campo, diferentemente do que acontece na equipe espanhola. Tendo isso em vista, o ex-são-paulino rebateu as críticas ao colega.

Muito criticado por seu baixo rendimento no time merengue, Rodríguez amarga o banco de reservas e é alvo de constantes polêmicas em relação ao futuro. O brasileiro, por outro lado, vem sendo titular sob o comando de Zidane e saiu em defesa do atleta. “James é um companheiro que todo o mundo admira. É um grande jogador e já demonstrou isso no Madrid”, afirmou Casemiro.

Com sua equipe nacional, entretanto, a história é outra. No último compromisso pela Colômbia, contra a Venezuela, o camisa 10 mostrou sua melhor versão ao marcar um gol e dar assistência para o outro. No último minuto, ainda perdeu um pênalti. Apesar do evidente contraste em seu desempenho pelo time de Madri, é certo que o meia reserva, ainda, grandes atuações.

Na noite desta terça, Brasil e Colômbia irão disputar a oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O jogo terá início às 21h45 (de Brasília), na Arena da Amazônia. Com 13 pontos, a seleção de James Rodríguez ocupa a terceira colocação. O Brasil de Casemiro, com 12 pontos, aparece em quinto lugar.

