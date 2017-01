Sergio Ramos não pega o Sevilla e só deve voltar no meio do mês

Sergio Ramos confirmou nesta segunda que não irá jogar na primeira partida das oitavas de final contra da Copa do Rei contra o Sevilla, na próxima quarta. O zagueiro do Real Madrid vem sofrendo com problemas musculares na perna direita, o que fez ele não jogar a partida de semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O jogador de 30 anos será desfalque, pelo menos, até o dia 12 de janeiro, quando o time da capital espanhola enfrenta o mesmo Sevilla no jogo de volta da Copa do Rei, na Andaluzia.

O próprio atleta forneceu a informação para a imprensa durante a apresentação da campanha ‘Nenhuma criança sem brinquedo’: “Eu não posso jogar na primeira partida”, disse Sergio Ramos, que deverá ser substituído por Nacho.

O jogador espanhol ainda não está treinando com a equipe e continuou a sua recuperação correndo em volta do campo e fazendo trabalhos na academia.

Na atual temporada, Sergio Ramos atuou em cinco partidas, sendo que marcou cinco gols e deu uma assistência. Sua última partida foi na final do Mundial de Clubes contra o Kashiwa Antlers no dia 18 de dezembro.

É importante destacar que os gols do zagueiro geralmente são decisivos. Um dos seus gols nessa temporada permitiu que a Supercopa Europeia fosse para a prorrogação. Posteriormente, o lateral-direito Carvajal marcou o gol do título. Outro gol importante foi o que deu o empate no Superclássico contra o Barcelona.