Sem condições físicas, Cristiano Ronaldo e Bale não encaram Espanyol

O técnico Zinedine Zidane confirmou, em entrevista coletiva, que a dupla Bale e Cristiano Ronaldo não jogará o duelo contra o Espanyol, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Ambos atuaram pela Liga dos Campeões, na vitória sobre o Sporting, de Portugal, no meio da semana.

O português está com gripe, e assim o treinador francês preferiu poupá-lo, tirando CR7 da lista de relacionados. O galês, por sua vez, ainda sofre com uma pancada sofrida diante dos portugueses.

“Cristiano não viajará porque está com problemas na garganta, é melhor ficar por aqui”, explicou Zidane, que garantiu que não está poupando o astro só por medo de perdê-lo por mais tempo: “Pouparíamos qualquer um nessa situação”.

Sobre Bale, o comandante também afirmou que é melhor poupá-lo neste momento. “Gareth tem algumas dores, vamos deixá-lo fora do jogo. Todos querem jogar sempre, mas são muitas partidas e temos que ter jogadores 100% prontos”, afirmou.

Com nove pontos, o Real começa a rodada como única equipe com 100% de aproveitamento no Espanhol. Diante do Espanyol, os merengues buscarão o quarto triunfo na competição, para manter o embalo e a liderança isolada do torneio nacional.

