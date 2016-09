Recuperado de arritmia, Lucas Silva volta ao Real Madrid nesta terça

Next

Lucas Silva voltará a treinar com o elenco do Real Madrid nesta terça-feira. Após defender o Olympique de Marselha na última temporada, o volante acabou vendo sua transferência ao Sporting, de Portugal, não se confirmar pelo fato dos seus exames médicos acusarem arritmia cardíaca. Retornando de empréstimo, ele parece determinado a conquistar um espaço na equipe de Zinedine Zidane.

Foram longos 60 dias até Lucas Silva ser liberado a realizar atividades físicas. Ele foi submetido a uma série de exames para que fosse comprovada a condição do atleta em voltar a jogar futebol. Recuperado, ele planeja adquirir rapidamente ritmo de jogo e se adaptar à dinâmica dos atuais campeões europeus, ainda que dificilmente atue ao lado de Cristiano Ronaldo e companhia.

Como não está inscrito em nenhuma competição, Lucas Silva deve passar por uma espécie de pré-temporada, já que ficou dois meses afastado do futebol, e posteriormente ser emprestado a algum clube europeu onde receba uma oportunidade como titular e possa mostrar seu futebol, algo semelhante ao que aconteceu com Casemiro antes de se tornar titular indiscutível no time de Zidane.

Com a saúde assegurada e certificado de que tudo não passou de uma arritmia cardíaca, o volante brasileiro terá a oportunidade de se provar como reforço à altura de um clube como o Real Madrid novamente. Sem sucesso na França, basta saber qual será o próximo destino do jogador, por ora fora dos planos da equipe merengue, com quem tem contrato até 2020.

