Promessa alemã está na mira do Real Madrid

O jovem volante Julian Weigl, do Borussia Dortmund, deve ser um dos nomes mais disputados desta janela europeia. A promessa alemã é desejada por Real Madrid, Barcelona e Manchester City.

E a escolha já teria sido feita por parte do jogador, que foi vice-campeão olímpico com a Alemanha e recentemente foi convodado para a seleção principal. Segundo publicação do jornal AS, da Espanha, o jogador teria sido oferecido pelos seus agentes ao Real Madrid.

Entretanto, a negociação não deve ser sacramentada nesta janela – o Real Madrid está impossibilitado de contratar graças a uma punição por transferências de menores de 18 anos.

Desta maneira, o clube vê com bons olhos a permanência de Weigl no Borussia Dortmund, onde o jogador tem contrato até 2021, pelo menos até o final desta temporada.

Para a posição de primeiro volante, o Real Madrid possui apenas a opção do brasileiro Casemiro, por isso a chegada de outro jogador para a função é um desejo de seu treinador Zinedine Zidane.