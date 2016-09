Por respeito ao Real, Ancelotti jamais treinaria Atlético ou Barcelona

Carlo Ancelotti não ficou um período tão longo no Real Madrid, mas as duas temporadas em que esteve no comando dos merengues foram o bastante para fazer história pelo clube e criar uma forte relação de carinho com a equipe. Sentimento esse que faz o treinador não titubear ao responder: jamais treinaria os principais rivais dos madrilenhos.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Ancelotti valorizou sua passagem pelo Real e o respeito que nutre pelo clube, o que o impede de algum dia vir a treinar Atlético de Madrid ou Barcelona.

“Eu nunca treinaria o Atlético ou o Barcelona. Respeito a história, mas não poderia fazer isso, assim como não poderia treinar a Internazionale ou a Lazio, como seguidor do Milan que sou. É minha história e respeitá-la é muito importante. Respeito também o Atlético e o Barcelona, mas não poderia treiná-los. Treinei por dois anos o Real Madrid e tenho de honrar isso”, comentou o treinador.

Prestes a se reencontrar com o Atlético de Madrid, já que seu time atual, o Bayern de Munique, está no mesmo grupo que os colchoneros na Liga dos Campeões, o técnico lembrou que foram contra o time de Diego Simeone o melhor e o pior momento que viveu enquanto esteve no comando do Real Madrid: O título da Liga dos Campeões em 2014 e a goleada sofrida por 4 a 0 para o rival no Campeonato Espanhol da temporada seguinte.

“A La Décima foi especial, diferente. Só comparável a primeira Copa da Europa que ganhei. Foi algo repleto de emoção, mas não só pela maneira de ganhar. Também pela união que existia no grupo e pela fé na vitória. O pior foram aos 4 a 0 no Calderón. A equipe não esteve bem, chegamos com cinco baixas de titulares. Não estavam Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Modric e James. A partida começou mal e terminou pior”, lembrou.

