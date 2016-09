Nike oferece alto valor para fechar com o Real, diz imprensa espanhola

São Paulo Veja as fotos do treino do Palmeiras antes do clássico

O Real Madrid pode estar próximo de trocar seu fornecedor de material esportivo. Segundo o jornal catalão Sport, os merengues teriam recebido uma oferta de 120 milhões de euros (cerca de R$ 437 milhões) por temporada para assinar com a empresa norte-americana.

A equipe espanhola tem contrato firmado atualmente com a Adidas para fornecimento de material esportivo. No entanto, a proposta astronômica feita pela empresa alemã ao Manchester United, da Inglaterra, no valor de 96 milhões de euros (aproximadamente R$ 350 milhões) por temporada teria deixado o Real Madrid insatisfeito, já que os merengues possuem vínculo atual com a marca em que recebem 40 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões). A Nike, inclusive, é patrocinadora do Barcelona, principal rival dos madridistas, o que aparentemente não afetaria o acordo.

A informação do jornal catalão tem como base uma entrevista do diretor do site OKDiario, Eduardo Inda, concedida ao programa El Chiringuito TV, de Barcelona. “O Real Madrid tem um contrato com a Adidas e descobriu que o Manchester United firmou um grande contrato com a mesma marca. O clube considera que são campeões europeus e o United não ganhou nada na temporada. Isso significa que a Nike quer entrar e já teria oferecido 120 milhões de euros por temporada”, declarou.

Os merengues vem realizando a parceria com a Adidas desde 1998, quando trocaram a Kelme para assinar com a marca alemã. Curiosamente, no mesmo ano, o Barcelona fechou contrato com a Nike, ampliando a rivalidade dos clubes para os fornecedores de material esportivo.

