Mais ausente do que nas temporadas passadas, Cristiano prioriza descanso

Não é novidade que um dos maiores segredos para o sucesso de Cristiano Ronaldo nos gramados é sua excelente forma física, além da determinação e vontade de atuar em praticamente todas as partidas do Real Madrid. Aos 31 anos, porém, o jogador parece estar começando a introduzir a palavra “descanso” em seu cotidiano.

O camisa 7 viajou a Madeira, em Portugal, para passar o período de festas com a família. O objetivo do atleta é se desconectar do futebol, física e mentalmente, para retornar no segundo semestre em seu melhor nível. O primeiro compromisso merengue de 2017 já acontece no dia 4 de janeiro, contra o Sevilla, pela Copa do Rei, porém, surpreendentemente, CR7 será desfalque da equipe – irá descansar. Sendo assim, o primeiro jogo oficial do português será contra o Granada, no dia 7, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

A ausência do atacante chama a atenção: nas duas últimas temporadas inteiras foi desfalque em apenas nove (cinco em 2015/16 e quatro em 2014/15) dos 111 jogos em que o time atuou. Já na atual campanha perdeu sete das 26 partidas disputadas pelo Real. Ao que tudo indica, o descanso pode se converter em mais uma das armas do atacante para manter o excelente desempenho – Cristiano conquistou sua quarta Bola de Ouro neste ano.

A opção pelo descanso, contudo, parece estar dando frutos. Cristiano Ronaldo se reservou no último compromisso do torneio nacional, contra o Deportivo La Coruña, com vitória dos blancos por 3 a 2, para chegar 100% descansado na final do Mundial de Clubes. O português anotou três gols na vitória por 4 a 2, foi eleito o melhor jogador (MVP) da competição e foi o artilheiro, com quatro tentos marcados.