Lucas Silva aguarda novos exames no Real para voltar à ativa

Em luta para solucionar os problemas cardíacos que paralisaram sua carreira, o volante brasileiro Lucas Silva segue no aguardo de novos exames que possam diagnosticar que o jogador esteja apto a retomar os treinamentos pela equipe do Real Madrid.

Lucas Silva chegou a acertar sua transferência para o Sporting em julho, mas acabou reprovando nos exames médicos e não foi anunciado devido aos problemas cardíacos. Na sequência, o atleta voltou ao Real Madrid, que se dispôs a tratá-lo e ajudá-lo a voltar a jogar.

Desde que o problema foi descoberto, o brasileiro sequer pôde voltar a treinar. Havia a expectativa por seu retorno aos treinamentos com o elenco merengue no dia 16 de agosto a volta não aconteceu, segundo informa o jornal espanhol As. O volante segue parado e no aguardo por exames que o liberem para exercer sua profissão.

Desde que foi contratado do Cruzeiro em 2015, Lucas Silva realizou 9 jogos pelo Real Madrid, e posteriormente foi emprestado ao Olympique de Marselha, onde também não conseguiu se firmar e acabou devolvido. O jogador não atua em partidas oficiais há aproximadamente sete meses.

Recomendado para você