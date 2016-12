Kobe Bryant elogia Barça, mas se divide entre Messi e Cristiano Ronaldo

Um dos maiores jogadores da história da NBA, Kobe Bryant se aposentou das quadras na última temporada. Porém, quem pensa que o basquete é a única paixão do norte-americano, engana-se. O ex-jogador do Los Angeles Lakers também é fã de futebol.

Em entrevista ao site NBA.com, Kobe revelou que gosta de ver o Barcelona jogar. Contudo, quando questionado sobre quem era melhor, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, o astro do basquete preferiu não se comprometer.

“Eu gosto mais do estilo de jogo do Barça, é mais divertido para assistir. Mas é muito complicado decidir quem é o melhor, pois depende qual futebol você quer. Para o tiki-taka, fico com o Messi, mas se quer jogar agressivo, então é o Ronaldo”, disse.

Bryant passou sua infância na Itália, por isso, seu time de coração é o Milan, e declarou que isso nunca mudará. “Sempre o Milan, sangue rossonero. Quando eu era criança, meu jogador favorito era o Marco Van Basten”, continuou.

Por fim, Kobe revelou quem, para ele, pode se aproximar do tamanho de Michael Jordan e dele próprio na história do basquete mundial. O ex-jogador do Lakers não titubeou, e afirmou que sua aposta é Russell Westbrook, que vem fazendo uma ótima temporada defendendo o Oklahoma City Thunder.