James desencanta e Real reassume a ponta; Casemiro sai machucado

James Rodriguez soube aproveitar sua primeira chance como titular nesta temporada e abriu o marcador na vitória de 2 a 0 do Real Madrid sobre o Espanyol, fora de casa. O triunfo que garantiu a liderança foi fechado com Benzema, já no segundo tempo. A notícia preocupante ficou por conta de Casemiro, que foi substituído com dores.

Com o resultado, o Real Madrid reassumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol com 12 pontos ganhos. Em quatro jogos são quatro triunfos, 11 gols marcados e apenas três sofridos. Já o Espanyol é o 16º colocado com apenas dois pontos.

Apesar da alegria com o bom desempenho do colombiano e a retomada da liderança, a torcida merengue e brasileira está apreensiva com a saída de Casemiro. Convocado por Tite para a Seleção Brasileira, o volante precisou ser substituído aos 18 minutos do primeiro tempo após fazer uma falta e ficar caído no gramado sentindo dores.

Na próxima rodada, o Real Madrid recebe o Villareal no Santiago Bernabéu, quarta-feira, ás 15h (de Brasília). Já o Espanyol visita o Osasuna, quinta-feira, ás 15h (de Brasília), no Reyno Navarra. Ambos os jogos são válidos pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O JOGO

Apesar dos desfalques, o Real Madrid teve as primeiras oportunidades de gol. Aos seis minutos, Vásquez costurou a defesa e finalizou cruzado, mas a bola foi para fora. Em seguida, Sergio Ramos recebeu cruzamento na área e mandou de cabeça à direita do gol, levando perigo aos mandantes.

Com 10 jogados, foi a vez do Espanyol quase abrir o placar. Léo Baptistão ganhou da defesa merengue e saiu na cara de Casilla. O brasileiro finalizou rasteiro, com força, mas o goleiro do Real fez boa defesa

A notícia preocupante para o torcedor brasileiro veio aos 18 minutos. Casemiro fez falta no meio de campo e ficou caído sentindo dores. O volante chegou a voltar ao jogo, mas caiu novamente e foi substituído por Kroos.

O jogo ficou morno e só voltou a empolgar aos 38 minutos, quando o Real balançou as redes, mas o tento foi anulado pela arbitragem. Marcelo cruzou na cabeça de Benzema, que mandou para as redes, mas a arbitragem marcou impedimento do francês.

Na reta final do primeiro tempo, aos 46, o Real balançou as redes de novo, mas desta vez o golaço de James Rodriguez foi validado. Colombiano recebeu na entrada da área, deu uma caneta em Diop e finalizou com a canhota, no canto esquerdo de Diego López, que nada pôde fazer.

Confira o golaço de James Rodriguez:

Na segunda etapa, o goleiro Diego López seguiu com a boa atuação e salvou o Espanyol mais uma vez. Vázquez recebeu de James e cruzou buscando Asensio, que apenas escorou para Benzema. O francês ajeitou e soltou uma bomba sem deixar a bola cair, mas Diego López fez um milagre e impediu o tento.

Aos 25, o atacante teve nova chance e desta vez não desperdiçou. Benzema recebeu passe preciso de Vásquez e caprichou na finalização para aumentar a vantagem merengue no placar. Assim como James, foi o primeiro gol do jogador na temporada e o terceiro consecutivo em partidas contra o Espanyol.

