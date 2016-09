Danilo pode entrar em campo pela primeira vez na temporada

Next

Danilo pode, enfim, atuar pela primeira vez na temporada. Tendo amargado o banco de reservas nas três primeiras partidas oficiais do Real Madrid, o brasileiro deve ser colocado entre os titulares de Zinedine Zidane para o duelo do próximo sábado, contra o Osasuna.

A dúvida, porém, fica por conta de quem deverá sair para a entrada do jogador. Danilo pode atuar tanto de lateral direito, sua posição original, como de lateral esquerdo. Desta forma, não se sabe se Carvajal ou Marcelo será o substituído. O mais provável, é que este último, devido à idade e aos compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas, com a Seleção Brasileira, saia para a entrada do compatriota.

Carvajal e Marcelo foram os titulares absolutos na Supercopa da Europa, diante do Sevilla, e nas duas rodadas iniciais do Campeonato Espanhol, diante da Real Sociedad e do Celta de Vigo.

Diferente de 2015/16, quando foi muito questionado, principalmente pela torcida, e perdeu a chance de ser titular dos Merengues, Danilo pode ter projeções mais positivas para esta temporada que está começando. Já nos amistosos preparatórios, o atleta de 25 anos se saiu bem, foi eleito o melhor jogador na vitória contra o Bayern de Munique e tem, no torneio nacional, a oportunidade de conquistar o treinador francês e mostrar que está à altura de defender os Blancos.

