Cristiano Ronaldo volta com gol e Real Madrid goleia o Osasuna

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Cristiano Ronaldo está de volta. O português finalmente estreou na temporada após se recuperar totalmente de lesão sofrida na final da Eurocopa, e não precisou esperar muito para voltar a marcar e ajudar o Real Madrid a golear o Osasuna por 5 a 2, no Santiago Bernabeu, pelo Campeonato Espanhol. Além do português, Modric, Pepe, Danilo e Sergio Ramos marcaram na vitória. Oriol Riera e David Garcia descontaram.

Assim que o duelo começou, o português mal tinha dado seus primeiros piques na temporada e já fez o que costuma fazer melhor: balançar a rede. Apesar da posição duvidosa de Bale, o galês escapou pela direita e em velocidade e serviu Cristiano livre na área, que só empurrou para o gol e abriu o placar, aos 5 minutos.

O Osasuna até tentou equilibrar as coisas e resistiu boa parte do primeiro tempo sem tomar mais gols, no entanto, a superioridade dos merengues falou mais alto perto do intervalo. Aos 40, Danilo aproveitou sobra em cruzamento que Morata dividiu com o goleiro e completou para a meta, ampliando a vantagem.

Antes da etapa inicial acabar, ainda deu tempo de mais um: Serio Ramos, com a eficiência característica que possui nas bolas aéreas, subiu mais alto que o arqueiro adversário e cabeceou com precisão para anotar o terceiro gol madrilenho.

Para o segundo tempo, o cenário seguiu sendo de amplo domínio do Real Madrid, que continuou eficiente nas bolas cruzadas para a área. Aos 10, foi a vez de Pepe deixar o dele, contando com a contribuição do goleiro Nauzet, que falhou para afastar a bola e deixou o zagueiro português aproveitar a sobra.

A blitz dos donos da casa não cessou. Logo aos 16 minutos, o Real chegou com contundência novamente, e Luka Modric aproveitou bola rolada na entrada da área, cortou a marcação e bateu no canto para marcar o quinto gol.

Já baqueado, o Osasuna até chegou a aparecer no ataque, e diminuiu a diferença da goleada. Logo após sofrer o 5 a 0, Oriol Riera marcou o de honra dos visitantes, aos 18, depois de cruzamento que o encontrou livre de marcação dentro da área.

O goleiro Casilla ainda defenderia um pênalti que impediu o segundo gol aos 27, que só foi ocorrer aos 32, em cabeçada de David Garcia que encobriu o goleiro merengue e deu números finais para a partida.

Recomendado para você