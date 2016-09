Cristiano Ronaldo estreará na temporada diante do Osasuna

Next

A temporada finalmente irá começar para Cristiano Ronaldo. O craque português já está praticamente recuperado de lesão sofrida na final da Eurocopa, em julho e sua escalação já é dada como certa para o próximo compromisso do Real Madrid, diante do Osasuna, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O jornal Marca informa que Cristiano estará escalado entre os 11 titulares que iniciarão a partida no Santiago Bernabeu, no entanto, a previsão é que o português não atue durante toda a partida. A ideia é manter o camisa 7 em campo por 60 minutos, para não forçar o jogador fisicamente.

O plano para fazer com que o craque retorne aos poucos ao seu desempenho ideal também envolve a partida da estreia na Liga dos Campeões, em que o jogador ficará 70 minutos em campo. O duelo, que será diante do Sporting de Portugal, será especial para Cristiano, que enfrentará a equipe que o revelou para o futebol.

Dependendo da condição apresentada por CR7 nestes dois jogos iniciais, haverá uma definição de sua disponibilidade para os confrontos seguintes. O calendário do Real Madrid será intenso no próximo mês, contando com sete partidas em um intervalo de 22 dias.

