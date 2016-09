CR7 e Benzema voltam aos treinos, mas Real perde Navas e Isco

A semana de treinos começou com saldo positivo, mas também notícias negativas no Real Madrid. Mirando a partida contra o Osasuna, sábado, às 11h (de Brasília), no Santiago Bernabeu, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Zidane teve os retornos de Cristiano Ronaldo e Benzema às atividades após contusões, mas perdeu o meia Isco e o goleiro Keylor Navas.

Ainda sem 14 jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, o português e o francês treinaram normalmente e, ao que parece, Zidane poderá ter o trio BBC à disposição para a terceira rodada do Campeonato Espanhol.

First training with the team, very happy!!!! Enjoy the picture ❤️????????????✌????️⚽️ pic.twitter.com/FFGEgqSK4A — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 de setembro de 2016

Em compensação, Zidane já sabe que não poderá contar com Isco na o jogo de La Liga. A lesão que o tirou da convocação espanhola do técnico Lopetegui segue impedindo o meia de atuar. Além do jogo contra o Osasuna, o atleta também deve ficar fora do jogo contra o Sporting-POR, dia 14, pela Liga dos Campeões.

Além disso, Keylor Navas passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo, no dia 8 de junho, e estava quase recuperado, mas foi forçado a parar a sua evolução. Agora, a expectativa é que ele retorne apenas contra o Las Palmas, no dia 24 de setembro.

