CR7 e Bale voltam aos treinos no Real, mas Casemiro segue fora e preocupa

Zidane recebeu boas e más notícias no treinamento desta segunda-feira do Real Madrid. Depois de serem poupados contra o Espanyol, no domingo, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale voltaram aos treinos e devem estar à disposição para o jogo contra o Villareal, na quarta-feira. Em compensação, Casemiro, que saiu machucado no jogo em Barcelona, fez atividades separado do restante do grupo.

Casemiro saiu de campo machucado na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, neste domingo. Na ocasião, o brasileiro cometeu falta no meio de campo e ficou caído sentindo dores, sendo substituído em seguida, ainda na marca dos 18 minutos do primeiro tempo.

Segundo informações do jornal AS, o primeiro diagnóstico é de que o volante levou apenas uma pancada na panturrilha esquerda, mas o jogador tem um hematoma no local e não poderá passar por exames antes de a inflamação diminuir. Assim, o jogador deve ficar fora da partida contra o Villareal.

Além de Casemiro, Pepe também realizou apenas um trabalho dentro da academia do clube. A atividade desta segunda contou com a participação de três jogadores do Real Madrid Castilla: Odegaard, Craninx e Enzo, filho de Zidane.

