Bayern recebe Real Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões

A rodada de quartas de final da Liga dos Campeões promete um dos maiores jogos da competição. Nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), no estádio Allianz Arena, os poderosos Bayern de Munique e Real Madrid ficam frente a frente no duelo de ida da fase decisiva da competição.

O jogo tem todos os temperos necessários para uma grande partida. As duas equipes lideram seus respectivos campeonatos nacionais, e chegaram com certa tranquilidade às quartas da Champions. Nas oitavas de final, o Bayern de Munique goleou o Arsenal na ida e na volta, com um saldo de 10 a 2. Enquanto isso, o Real venceu o Napoli por 3 a 1 em ambas as partidas.

“Pelo que as duas equipes estão apresentando até este momento é previsível que estaremos diante de um choque muito equilibrado. Dificilmente alguém vai conseguir uma vantagem impressionante. Estamos falando de postulantes ao título, equipes de muita força e com virtudes em exagero e poucos pontos fracos. Acredito em uma partida de xadrez, onde qualquer coisa possa acontecer”, disse o italiano Carlo Ancelotti, treinador do Bayern.

Curiosamente, era Ancelotti o treinador do Real Madrid quando ambos se enfrentaram nas semifinais da temporada de 2014. Naquela ocasião os merengues atropelaram os alemães ganhando por 1 a 0 em casa e goleando por 4 a 0 em Munique. Foi a maior derrota sofrida em casa pelo Bayern em toda a história da Champions. Apesar dessa realidade, o francês Zinedine Zidane, treinador do Real, descarta clima de revanche.

“Sinceramente não acredito em revanche, pois existiam outros jogadores envolvidos, eram outros treinadores, aliás, era o Ancelotti pelo lado do Real Madrid. O Bayern também nos eliminou em outras ocasiões. Quando duas equipes se encontram é natural que tenham um bom passado para recordar e o clima não é o de revanche e sim o de uma grande vontade de vencer”, disse Zidane.

Os dois treinadores terão força máxima para a primeira partida da decisão das quartas de final. Pelo lado do Real, o Trio BBC vem sendo criticado nas últimas partidas pelo baixo número de gols, e pode voltar a calar os críticos. Já o Bayern aposta em seu forte jogo coletivo e na estrela do artilheiro polonês Robert Lewandoski.

O duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique é o mais recorrente do futebol europeu. O jogo desta quarta marca o 23º encontro entre espanhóis e alemães em partidas de competições europeias. Curiosamente, as duas equipes nunca se enfrentaram em uma final de Liga dos Campeões.

Maior campeão da Champions, com 11 títulos, o Real leva vantagem no retrospecto contra a maioria de seus rivais, no entanto, o assunto é outro quando se trata de Bayern. Em 22 jogos, os bávaros conquistaram 11 vitórias e perderam nove partidas. A primeira decisão entre as equipes aconteceu nas semifinais da Liga dos Campeões de 1976.

FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE x REAL MADRID

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Data: 12 de abril de 2017, quarta-feira

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Nicola Rizzoli (ITA)

Assistentes: Riccardo Di Fiore (ITA) e Filippo Meli (ITA)

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Lahm, Javi Martínez, Boateng e Alaba; Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago e Ribery; Lewandowski

Técnico: Carlo Ancelotti

REAL MADRID: Keylor Návas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos e Modric; Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema

Técnico: Zinedine Zidane