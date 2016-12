Barça pega Athletic e Real encara Sevilla nas oitavas da Copa do Rei

A Federação Espanhola de Futebol realizou nesta sexta-feira o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Rei. Na briga por uma vaga nas quartas, os dois principais times do país enfrentarão adversários complicados: o Barcelona pega o Athletic de Bilbao e o Real Madrid, o Sevilla.

O Atlético de Madrid, mais um dos candidatos ao título, teve melhor sorte e enfrentará o modesto Las Palmas na próxima fase da Copa do Rei. Os confrontos válidos pelas oitavas de final da competição nacional serão disputados nos próximos dias 4 e 11 de janeiro.

De acordo com informação publicada pelo jornal As, a dificuldade dos adversários pode levar Barcelona e Real Madrid e diminuírem o período de férias oferecido aos jogadores no final do ano. Após as oitavas, o sorteio das quartas de final está marcado para o dia 13 de janeiro.

Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Rei:

Las Palmas x Atlético de Madrid

Alcorcón x Córdoba

Athletic de Bilbao x Barcelona

Real Madrid x Sevilla

La Coruña x Alavés

Real Sociedad x Villarreal

Valencia x Celta

Osasuna x Eibar