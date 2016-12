Bale trabalha até no Natal para voltar de grave lesão

Gareth Bale está em recuperação de uma luxação no tendão fibular do tornozelo direito desde o fim de novembro e não economiza esforços para retornar aos gramados o quanto antes. Neste sábado, na véspera de Natal, o jogador divulgou um vídeo mostrando que está trabalhando duro para recuperar o tempo perdido no Real Madrid, da Espanha. Ele fez exercícios para manter a musculatura da perna esquerda, mesmo imobilizado na região lesionada.

A contusão de Bale, um dos grandes astros do elenco do Real Madrid, ocorreu no jogo contra o Sporting, de Portugal, pela Liga dos Campeões da Europa. A previsão de recuperação, segundo os médicos, ficará entre dois e três meses.