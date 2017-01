Após proposta chinesa, CR7 garante que dinheiro não é sua motivação

Prestes a receber o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, o astro português Cristiano Ronaldo comentou, em entrevista concedida à televisão egípcia ON TV sobre a proposta chinesa recusada no final de 2016.

Segundo seu agente, o português Jorge Mendes, o valor da proposta giraria em torno de € 300 milhões (R$ 1,022 bilhão) ao Real Madrid além de um salário de € 85 milhões (R$ 340 milhões) ao jogador.

A proposta foi recusada pelo craque, que afirmou não jogar por dinheiro. “Tento ser o melhor na minha profissão e trabalho para isso. Ser o jogador mais bem pago ou o jogador mais valioso, não é isso o que me motiva. O que me motiva é jogar futebol e ser o melhor”, explicou o jogador. “Amo o meu trabalho, adoro jogar e me divirto. É isso que procuro: deixar as pessoas próximas de mim felizes, meus fãs e a mim também.”

Apesar da recusa, o Real Madrid ficou assustado com a procura dos chineses e renovou o contrato com seu principal jogador até 2021, quando Cristiano completará 36 anos.

Na atual temporada, o craque português já balançou as redes 16 vezes pelo clube merengue, que lidera o campeonato espanhol, competição que não conquista desde a temporada 2011/2012.