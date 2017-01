Rali Dakar retorna à Argentina com brasileiros ainda na ponta dos UTVs

Depois de passar pela Bolívia em quatro estágios, o Rali Dakar 2017 retornou à Argentina nesta terça-feira, onde será realizada a reta final do torneio. Pela oitava etapa, que contemplou o percurso entre a cidade boliviana de Uyuni até a cidade argentina de Salta, uma dupla de brasileiros brilhou mais uma vez e permanece entre os líderes da temporada.

Leandro Torres e Lourival Roldan ficaram com o segundo lugar do dia pelos UTVs, completando a prova com o tempo de 6h38min16, o que foi suficiente para eles continuarem na primeira colocação da tabela geral da categoria.

Quem terminou o oitavo estágio do Dakar 2017 na liderança foram os chineses Li Dongsheng e Quanquan Guan, encerrando a prova em 6h30min15s. A terceira colocação ficou com os russos Maganov Ravil e Kirill Shubin (6h51min01).

Agora na Argentina, o Rali Dakar terá apenas mais quatro etapas até chegar em Buenos Aires, em seu último dia. Nesta edição de 2017, houve apenas um dia de adiamento, por conta do mau tempo, além do dia de descanso quando o torneio chegou em sua metade. A nona etapa será realizada nesta quarta-feira e os pilotos percorrerão o trajeto entre Salta e Chilecito, passando por Tucumán e Catamarca.

Confira os resultados dos UTVs nesta oitava etapa do Rali Dakar:

1º – Li Dongsheng (CHI)/ Quanquang Guan (CHI) – Polaris – 6h30min15s

2º – Leandro Torres (BRA)/ Lourival Roldan (BRA) – Polaris – 6h38min16s

3º – Maganov Ravil (RUS)/ Kirill Shubin (RUS) – Polaris – 6h51min01s

4º – Wang Fujiang (CHI)/ Li Wei (CHI) – Polaris – 7h13min57s

Sunderland termina em terceiro, mas mantém liderança geral nas motos

A oitava etapa não foi das melhores para San Sunderland, mas ele continua na liderança da tabela geral pelas motos do Rali Dakar. O piloto britânico terminou o trajeto de 417 km entre Uyuni e Salta no terceiro lugar, com um tempo de 4h32min17, atrás do espanhol Juan Barreda Bort (4h28min21) e do austríaco Matthias Walkner (4h32min14).

Na classificação geral, Sunderland ainda tem como seu principal concorrente Pablo Quintanilla. O chileno, porém, terminou o trajeto Uyuni-Salta na sexta posição, sete minutos atrás do líder.

Confira os resultados das motos nesta oitava etapa do Rali Dakar:

1º – Joan Barreda (ESP/Honda) – 4h28min21s

2º – Matthias Walkner (AUS/KTM) – 4h32min14s

3º – San Sunderland (GBR/ KTM) – 4h32min17s

4º – Michael Metge (FRA/ Honda) – 4h32min46s

5º – Paulo Gonçalves (POR/ Honda) 4h34min21s

Loeb vence e rouba liderança de Peterhansel nos carros

A batalha pela liderança dos carros no Rali Dakar 2017 segue muito agitada. E nesta terça-feira, pela disputa da oitava etapa do torneio, a tabela geral sofreu nova mudança. Isso porque Sebastien Loeb terminou os 417km do percurso Uyuni-Salta em 4h11min02 e roubou a liderança do compatriota Stephane Peterhansel, que terminou a tarde em segundo tanto na prova (4h14min37) quanto na classificação geral.

A diferença entre os franceses é pequena e Loeb lidera a competição com apenas 1min38s de vantagem em relação a Peterhansel. Correndo por fora da briga está outro francês: Cyril Despres, terceiro colocado da tarde (4h16min15) e da tabela, 17min17s atrás do líder geral.

Confira os resultados dos carros nesta oitava etapa do Rali Dakar:

1º Sebastien Loeb (FRA/ Peugeot) – 4h11min02s

2º Stephane Peterhansel (FRA/ Peugeot) – 4h14min37s

3º Cyril Despres (FRA/ Peugeot) – 4h16min15s

4º Mikko Hirvonen (FIN/ Mini) – 4h169min16s

5º Giniel De Villiers (RSA/ Toyota) – 4h22min59s

De Rooy chega em nono e cai para terceiro na tabela dos caminhões

A disputa nos caminhões foi muito acirrada e colaborou para uma série de reviravoltas na tabela. Então líder da competição geral, o holandês Gerard Van de Rooy chegou na nona colocação nesta terça-feira, com o tempo de 2h02min33, e foi ultrapassado pelos russos Eduard Nikolaev, atual líder geral e que terminou a 8ª etapa em terceiro (1h56min02), e Dimitry Stonikov, que finalizou o percurso Uyuni-Salta no quarto lugar (1h58min02), e assumiu a vice-liderança da competição.

O líder da tarde foi o holandês Martin Van den Brink, que terminou os 171 km de trajeto em 1h55min20, com uma diferença de apenas 17s para o segundo colocado, o argentino Federico Villagra.

Confira os resultados dos caminhões nesta oitava etapa do Rali Dakar:

1º – Martin Van Den Brink (HOL/ Renault) – 1h55min20s

2º – Federico Villagra (ARG/ Iveco) – 1h55min37s

3º – Eduard Nikolaev (RUS/ Kamaz) – 1h56min02s

4º – Dimitry Stonikov (RUS/ Kamaz) – 1h58min02

5º – Ton Van Genugten (HOL/ Iveco) – 1h59min09s

Karyakin termina em segundo e mantém a ponta na tabela dos quadriciclos

Sergey Karyakin segue firme na liderança do quadriciclos do Rali Dakar 2017. Nesta terça-feira, o russo terminou em segundo na oitava etapa do torneio, completando o percurso em 5h32min25, o que foi suficiente para que ele continuasse na liderança geral da modalidade.

O líder da prova foi o o chileno Ignacio Casale, com o tempo de 5h26min46. Chegando na terceira colocação, o francês Axel Dutrie fez o tempo de 5h34min02.

Confira os resultados dos quadriciclos nesta oitava etapa do Rali Dakar:

1º – Ignacio Casale (CHI/ Yamaha) – 5h26min46s

2º – Sergey Karyakin (RUS/ Yamaha) – 5h32min25

3º – Axel Dutrie (FRA/ KTM) – 5h34min02s

4º – Kees Koolen (HOL/ Barren) – 5h37min44s

5º – Pablo Copetti (ARG/ Yamaha) – 5h45min28s