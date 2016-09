Ícone da Fórmula 1, Prost pode disputar o Rali Dakar em 2017

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Uma das maiores lendas do automobilismo mundial pode voltar a competir em 2017. De acordo com o piloto argentino Emiliano Spataro, que corre pela Renault Duster, seu companheiro no Rali Dakar em 2017 pode ser ninguém menos do que Alain Prost.

Participando do Nacional de Cross Country, o sul-americano falou sobre os planos para um dos principais ralis do mundo, que acontece logo no mês de janeiro. “Estamos trabalhando com a possibilidade de termos um piloto europeu como meu companheiro. Espero que se resolva logo”, afirmou Spataro.

Na sequência, ele revelou a possibilidade de Prost, tetracampeão mundial da Fórmula 1, ser o escolhido para competir no Dakar. “Prost é um dos nomes que pensamos”, declarou o argentino. A ligação do francês com a Renault é grande.

Alain é embaixador mundial da montadora, e um dos donos da escuderia que disputa a Fórmula E. Além disso, seu filho, Nicolas, pilota pela equipe. Assim, os rumores de que Prost pode voltar à ação crescem.

A última temporada do tetracampeão na Fórmula 1 foi em 1993, ano em que conquistou seu último título. Anteriormente, Prost havia conquistado a categoria em 1985,1986 e 1989. Aos 61 anos, o francês pode voltar a correr.

Recomendado para você