Dupla brasileira vence 11ª etapa nos UTVs; Loeb triunfa nos carros

Nesta sexta-feira aconteceu a 11ª etapa da edição 2017 do Rali Dakar. As cinco categorias percorreram um total de 759 quilômetros, sendo que 288 deles compuseram a especial (parte cronometrada), entre as cidades argentinas de San Juan e Rio Cuarto.

Entre os UTVs, os brasileiros Leandro Torres e Lourival Roldan se recuperaram e foram os vencedores, após completarem em 5h5min14s. O chinês Wang Fujiang foi o segundo colocado, terminando 39min19s atrás dos brasileiros.

Nos carros, o francês Sebastien Loeb foi o vencedor, alcançando seu quarto triunfo na atual edição do Dakar e fechando a etapa em 3h21min15s. Na segunda colocação, apenas 18 segundos depois, apareceu o Stephane Peterhansel. Em terceiro cruzou o argentino Orlando Terranova.

Apesar do resultado, a classificação geral não teve alteração. A liderança segue com Peterhansel, 5min32s à frente de Loeb e 32min54s à frente do francês Cyril Despres, terceiro colocado. Caso confirme o favoritismo, Stephane vencerá o Rali pela 13ª vez.

Entre as motos, o vencedor foi o espanhol Joan Barreda, seguido pelo português Paulo Gonçalves e pelo francês Adrien van Beveren. No geral, contudo, o britânico Sam Sunderland segue na primeira colocação, com o austríaco Matthias Walkner na vice-colocação.

Nos caminhões, a liderança se manteve com o russo Eduard Nikolaev, que ainda venceu a 11ª etapa. O segundo colocado do estágio foi o argentino Federico Villagra, e o terceiro foi o russo Airat Mardeev. No geral, atrás de Nikolaev está seu compatriota Dmitry Sotnikov, e em terceiro figura o holandês Gerard De Rooy.

Entre os quadriciclos, o mais rápido foi novamente o russo Sergey Karyakin, que terminou em 3h58min22s, e foi seguido por Daniel Domaszewski e pelo polonês Rafal Sonik. Com a vitória, Karyakin segue na primeira posição, e as seguintes também seguiram inalteradas, com o chileno Ignacio Casale e o argentino Pablo Copetti em segundo e terceiro, respectivamente.

Neste sábado acontece a 12ª e última etapa da edição 2017 do Rali Dakar. O percurso será realizado entre Rio Cuarto e Buenos Aires.