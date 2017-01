Carlos Sainz sofre acidente e é forçado a abandonar Rali Dakar

Carlos Sainz, pai do piloto de Fórmula 1 da Toro Rosso que possui o mesmo nome, teve de desistir da disputa do Rali Dakar 2017. Durante o quarto estágio da competição o espanhol acabou sofrendo um sério acidente, mas por sorte não sofreu ferimentos graves. Por conta do estado do carro, a equipe não terá como consertá-lo há tempo para que ele retorne ao trajeto desta edição.

O carro de Sainz acabou despencando de uma ladeira de 15 metros quando faltavam apenas 8km para o fim do trecho entre Jujuy, na Argentina, e Tupiza, na Bolívia. Ele ocupava a terceira posição na hora que sofreu o acidente e se junta a Nasser Al-Attiyah, outro candidato ao título que teve de abrir mão da disputa de 2017.

“Estou obviamente desiludido com este abandono. Nós estávamos com um ritmo muito bom depois do início do rali”, lamentou Sainz. “Estava muito rápido na curva, pensei que ia reto e então acabou acontecendo”, completou.

Nesta sexta-feira os pilotos voltam a entrar em ação para o trecho de 692km que liga a cidade de Tupiza até Oruro, na Bolívia.