Roger terá conversa por Elias e volante pode estrear na quinta

Após a vitória sobre a Tombense, por 3 a 0, o técnico Roger Machado admitiu conversar com o departamento físico do Atlético para saber as condições do volante Elias. A expectativa é colocar o atleta já no jogo contra o Joinville, na quinta-feira, pela Primeira Liga.

“Vou descansar a minha cabeça. A partir de amanhã (domingo) vou começar a trabalhar. Queremos ver ele atuando, os testes mostraram que ele precisa de um processo de evolução, mas sabemos que é jogando que se conquista isso. Vamos conversar com a comissão técnica, com o Carlinhos Neves (preparador físico) para saber se ele pode jogar. Quero colocar o mais rápido possível”, destacou.

Elias é o grande reforço do Atlético na temporada. O jogador chegou há pouco tempo, mas já está regularizado junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) podendo estrear quando o treinador precisar.

Como estava no futebol português, Elias chega bem fisicamente, já que vinha treinando regularmente e já trabalha com o grupo atleticano desde a última semana. Resta agora somente o liberação do departamento físico para saber se o jogador terá condições de estrear.