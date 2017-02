Coração de Abel Braga fica dolorido com situação ruim do Internacional

O confronto de quarta-feira entre Fluminense e Internacional, agora pela Primeira Liga, sempre é um momento especial para Abel Braga, independentemente do lado que está defendendo. Desta vez, o treinador comanda o time carioca e observa o Colorado em uma situação difícil depois da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Para piorar, o ano de 2017 começou de forma catastrófica para o Internacional. No sábado, o time gaúcho foi derrotado em casa pelo Novo Hamburgo, em confronto do Gauchão, um resultado que gerou ainda mais desconfiança. Do lado de Abel Braga, resta a tristeza pela má fase de seu antigo clube.

“Lá é sempre emoção. Sei as dificuldades que eles estão passando. Vai ser a primeira vez que vou enfrentar o Inter nessa situação. É dolorido, está sendo muito difícil. Sei o estado psicológico deles. Nenhuma equipe no mundo conquistou tanto ou cresceu tanto de 2005 a 2015 como o Inter. E aconteceu essa catástrofe. Não vai deixar de ser emocionante para mim. E volto naquele estádio com outro clube que amo,” afirmou.

Ao contrário do Inter, o Fluminense vive boa fase no Estadual. Em três rodadas do Carioca, o Tricolor das Laranjeiras soma 100% de aproveitamento em três rodadas. Para o confronto de quarta-feira, Abel planeja poupar parte do time em função do desgaste.