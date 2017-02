Classificado no Carioca, Flamengo agora busca vaga na Primeira Liga

O Flamengo vem mantendo a base dos seus titulares ao longo de todos os jogos que disputou até este momento. Para muitos, uma estratégia que pode ter um custo alto mais à frente. Porém, na visão dos flamenguistas, o time carioca tem acertado na decisão. Afinal de contas, a ideia é atingir rapidamente alguns objetivos. O primeiro deles, a classificação para as semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, foi alcançado no domingo, com o triunfo de 2 a 1 no clássico contra os reservas do Botafogo.

Na próxima quinta-feira é a vez de o Flamengo tentar assegurar a classificação para as quartas de final da Primeira Liga. Para isso precisa precisa superar o América-MG em choque programado para às 21h30 (de Brasília), no Estádio Bezerrão, em Brasília (DF).

“Para nós a vitória será fundamental porque vai nos garantir na próxima fase e vamos atingir mais um objetivo. Por isso mesmo que o Flamengo tem que manter o foco em mais um resultado positivo. Avançar na Primeira Liga é muito importante, como aconteceu na Taça Guanabara. Sabemos que a temporada é rica em competições e justamente por isso não podemos vacilar em momentos decisivos”, disse o goleiro Alex Muralha.

O lateral direito Pará concorda com o arqueiro e vê o mando de campo ser mais um fator para não deixar a oportunidade escapar.

“Se vencermos o América-MG vamos para a última rodada com a classificação assegurada e por isso mesmo não podemos deixar passar esta oportunidade, ainda mais porque teremos o mando de campo. O nosso adversário também vai buscar a vitória, mas o triunfo na estreia nos deu uma tranquilidade para projetarmos o que está por vir”, disse o lateral.

O elenco flamenguista ganhou folga nesta segunda-feira e a reapresentação está marcada para a manhã desta terça, no Ninho do Urubu, onde o técnico Zé Ricardo vai definir a escalação que enfrenta o América-MG.