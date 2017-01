Após vitória no Estadual, Avaí busca reação na Primeira Liga contra o Londrina

Ainda sem pontuar na Primeira Liga, o Avaí receberá o Londrina no estádio da Ressacada, em Florianópolis, nesta terça-feira. A partida, que será válida pela segunda rodada do torneio, está marcada para as 19h (de Brasília). As duas equipes estrearam neste final de semana pelos Campeonatos Catarinense e Paranaense, respectivamente, e não tiveram tempo para descanso antes deste próximo desafio.

Apesar de não ter pausa, o Leão estreou bem no Catarinense e isso alimentou a confiança do elenco. Por 1 a 0, a equipe de Florianópolis venceu o Criciúma e está bem preparada para voltar a jogar nesta terça-feira. O Avaí jogou no sábado e já se reapresentou no domingo. Na atividade, os titulares fizeram treino regenerativo, enquanto os demais atletas foram a campo reduzido.

Nesta segunda, o elenco voltou a trabalhar durante a tarde visando à próxima disputa. No último confronto pela Primeira Liga, o Avaí não se saiu muito bem, pois foi derrotado pelo Paraná e agora busca o resultado para não ficar para trás no torneio.

Já o Londrina teve uma ótima atuação na rodada passada da Primeira Liga. Com um time de estreantes, a equipe do norte do Paraná venceu o Figueirense por 1 a 0 e dormiu na vice-liderança do campeonato. Diante do Avaí, o elenco terá a chance de se manter bem no grupo B da competição.

Como a equipe também atuou pelo Paranaense, neste domingo, o técnico Claudio Tencati deverá optar por algumas mudanças no time que empatou com o Prudentópolis por 1 a 1. Uma alternativa que pode aparecer para a próxima partida é com relação ao atacante principal, já que Wellisson não agradou tanto ao professor nas primeiras partidas. Safira poderá surgir, sendo deslocado como centroavante, e Celsinho passaria a jogar aberto pela direita.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X LONDRINA

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: 19h (de Brasília)

Data: 31 de janeiro, terça-feira

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Mauricio Penna

AVAÍ: Mauricio Koslinski; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e Capa; Luan, Judson, Marquinhos e Diego Hardel; Denilson e Romulo

Técnico: Claudinei Oliveira

LONDRINA: Alan; Lucas Ramon, Luizão, Marcondes e Ayrton; Germano, França (Júlio Pacato), Rafael Gava e Fabinho (Lucas Machado); Celsinho e Wellisson (Safira)

Técnico: Claudio Tencati