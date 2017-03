Leão deixa o cargo de consultor de futebol da Portuguesa

Emerson Leão não é mais consultor de futebol da Portuguesa. Nesta quinta-feira, pouco mais de dois meses após iniciar o seu trabalho, o ex-goleiro e treinador teve a sua saída confirmada pelo presidente Alexandre Barros.

Leão colaborou com a montagem do elenco lusitano que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista e atualmente ocupa a 12ª posição. Na Copa do Brasil, a Portuguesa acabou eliminada pelo Boavista.

“Nesse curto período, o referido profissional teve fundamental importância na implementação de processos, organização do centro de treinamentos, formação do elenco profissional e colaboração de maneira abnegada, doando o seu tempo, experiência, capacidade e credibilidade à nossa instituição”, divulgou a Portuguesa, em nota oficial.

O clube paulistano ainda externou bastante gratidão a Emerson Leão, “profissional histórico do clube, por escrever mais um ciclo positivo em sua trajetória no Canindé”. Segundo a Portuguesa, “as portas estarão sempre abertas”.