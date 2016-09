Audax vira alternativa de salvação da Portuguesa após novo rebaixamento

Rebaixada para a Série D do Campeonato Brasileiro e afundada em dívidas, a Portuguesa poderá encontrar no apoio do Grêmio Osasco Audax a sua salvação. O clube que foi vice-campeão paulista nesta temporada cogita formalizar uma proposta de parceria à Lusa, conforme noticiou o site Terceiro Tempo.

O acordo imaginado por Mário Teixeira, dono do Audax, serviria para amortizar as dívidas da Portuguesa e reformar o Canindé. Em contrapartida, o clube de Osasco usufruiria da tradição lusitana, podendo até aliar o seu nome ao da parceira.

Neste ano, o Audax já firmou parceria com o Oeste para poder disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A fusão permitiu que o técnico Fernando Diniz e os seus principais jogadores estivessem em ação na segunda divisão nacional – hoje, ocupam a 16ª posição.

Desde o contrato firmado com o Oeste, a Portuguesa já estava na mira do Audax. No Canindé, no entanto, o presidente José Luiz Ferreira nega que tenha recebido nova sondagem de Mário Teixeira.

