Cidade de Cristiano Ronaldo receberá seleção de Portugal após 16 anos

Cristiano Ronaldo terá a primeira chance de defender a seleção de Portugal em sua cidade natal, Funchal, na Ilha da Madeira. A federação nacional do país anunciou que os atuais campeões europeus jogarão um amistoso contra a Suécia, no estádio do Marítimo, no dia 28 de março.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, explicou a escolha, ao site oficial da entidade. “Não jogamos na Ilha da Madeira há 16 anos, então devíamos esse presente a quem mora lá. Sabemos do carinho que eles têm por nós e, principalmente, por Cristiano Ronaldo”, afirmou.

A partida acontece no estádio do Marítimo, clube da elite portuguesa. O presidente da agremiação, Carlos Pereira, também comemorou a realização do jogo em Funchal.

“Fizemos um forte investimento em obras de remodelação, e a Madeira pode finalmente ter essa honra. O nosso esforço será recompensado”, enfatizou o dirigente.

A última vez que a seleção de Portugal jogou na Ilha da Madeira foi em fevereiro de 2001, em vitória por 3 a 0 sobre Andorra. Na ocasião, houve homenagem para o grande jogador do país na época, o meia Luís Figo. Cristiano Ronaldo ainda não jogava entre os profissionais do Sporting.

Antes de disputar o amistoso contra a Suécia, a equipe comandada por Fernando Santos tem um desafio pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. No dia 25 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, a equipe encara a Hungria.