Ponte Preta brinca com interesse do Corinthians em Pottker

O meme “Logo eu” tem agitado as redes sociais esta semana. A última brincadeira utilizando o jargão foi uma alfinetada da Ponte Preta no Corinthians. A equipe de Campinas brincou com o interesse corintiano no atacante William Pottker.

“Pensou que eu ia sair? Logo eu, o Bruxo da Macaca”, publicou o clube em suas redes sociais.

O apelido de “Bruxo” surgiu com a semelhança do nome do artilheiro com o do personagem Harry Potter.

O interesse do Corinthians no atacante vem se transformando numa novela. Artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado com 14 gols, Pottker teve sua permanência na Ponte Preta garantida pelo presidente Vanderlei Pereira nesta semana.

Apesar da confirmação do mandatário, Pottker publicou na noite da ultima segunda-feira um texto em que pedia o “reconhecimento na hora certa”. Após grande repercussão, o atacante apagou a publicação.