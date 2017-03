Ponte Preta anuncia esquema de ingressos para jogo contra Corinthians

A Ponte Preta irá receber o Corinthians no estádio Moisés Lucarelli, neste domingo, às 16h, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, a Macaca divulgou o valor dos ingressos para a partida contra o adversário alvinegro, que variam de 20 a 40 reais.

Caso o torcedor esteja interessando em comprar ingressos para a arquibancada central, os valores a serem cobrado são de 20 (inteira) e 10 reais (meia). Já o Espaço Família, que se localiza atrás do gol, tem ingressos de 40 (inteira) e 20 reais (meia), sendo o mesmo cobrado para a torcida visitante.

Para mandar o campo contra o Timão, a Ponte disponibilizará 4.500 ingressos para a arquibancada central descoberta e 3.100 para a geral, com alguns lugares reservados aos torcedores sócios que queiram ficar nesta área. O preço do camarote e da cadeira social também variam em torno de 20 (meia) e 40 (inteira).

As entradas serão comercializadas diariamente das 11h (de Brasília) às 17h (de Brasília) nos pontos físicos de venda. O torcedor poderá adquirir seu ingresso na bilheteria do Majestoso, na Lojas Baby e no Campinas Shopping, além da internet pelo site: http://www.ingressofacil.com.br.